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2020-04-22T06:39
https://ria.ru/20200422/1570386359.html
Минтрансу предложили устанавливать "черные ящики" в машины-беспилотники
https://cdn23.img.ria.ru/images/148146/89/1481468937_0:246:5532:3359_1036x0_80_0_0_afb5b3604c300c06cec66441bdbc559e.jpg
РИА Новости

Минтрансу предложили устанавливать "черные ящики" в машины-беспилотники

06:39 22.04.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой "РТ-Инвест Транспортные Системы"Антон Замков
Антон Замков
© Фото предоставлено пресс-службой "РТ-Инвест Транспортные Системы"
Антон Замков. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" предложила Минтрансу РФ в рамках исполнения поручений президента по тестированию и вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования автомобилей-беспилотников устанавливать в них "черные ящики", следует из письма директора ассоциации Антона Замкова на имя замглавы Минтранса Алексея Семенова.
"Разработать и принять технические стандарты по созданию, сертификации, обязательной установке на высокоавтоматизированные транспортные средства и эксплуатации специализированных устройств/систем ("черных ящиков"), фиксирующих на момент возможного происшествия и на заданный интервал времени до него и хранящих в некорректируемом и физически защищенном виде информацию о работе систем и программного обеспечения высокоавтоматизированных транспортных средств, а также данных внешних сервисов, используемых в процессе управления движением высокоавтоматизированного транспортного средства", - говорится в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Также ЦТЛ предлагает разработать и принять техстандарты по обязательной установке на беспилотники устройств, обеспечивающих в любых погодных условиях в любое время суток для всех участников дорожного движения и пешеходов однозначную идентификацию на установленном расстоянии этого беспилотника, следует из письма.
Кроме этого, рекомендуется создать при АНО "Цифровая экономика" отраслевую рабочую группу "Цифровой транспорт", одной из приоритетных задач которой должна стать поддержка инициатив, проектов и программ по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, в том числе без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, отмечает ассоциация.
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Комментируя письмо, главный аналитик ассоциации Андрей Ионин отмечает, что у ЦТЛ еще есть предложение оборудовать машины-беспилотники дополнительным световым сигналом - маячком на крыше автомобиля, чтобы каждый участник дорожного движения со значительного расстояния в любое время суток и в любых погодных условиях мог увидеть беспилотник. "Маячок должен включаться только в тот момент, когда автомобиль переходит в беспилотный режим движения, и выключаться, когда автомобиль переходит под управление человека", - поясняет аналитик.
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