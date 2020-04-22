Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

По подсчетам службы, количество мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от нуля до 29 лет — 1050 мужчин на тысячу женщин. Но по мере увеличения возраста женщин становится больше: если в группе от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, то в группе от 40 до 49 лет мужчин 926, а в группе от 50 до 59 лет — 839.
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В возрасте от 60 до 89 лет разница становится еще более заметной: на тысячу женщин в среднем приходится почти в два раза меньше мужчин — 569.
Самая заметная разница в возрастной категории 90-99 лет — 289 мужчин на тысячу женщин.
Всего на начало этого года в стране проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.
20 апреля, 00:00Демографический рейтинг регионов — 2020