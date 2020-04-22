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2020-04-22T12:24
https://ria.ru/20200422/1570386332.html
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
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РИА Новости

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

06:45 22.04.2020 (обновлено: 12:24 22.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках идут по улице Симферополя
Люди в медицинских масках идут по улице Симферополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на предварительные данные ведомства.
По подсчетам службы, количество мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от нуля до 29 лет — 1050 мужчин на тысячу женщин. Но по мере увеличения возраста женщин становится больше: если в группе от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, то в группе от 40 до 49 лет мужчин 926, а в группе от 50 до 59 лет — 839.
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В возрасте от 60 до 89 лет разница становится еще более заметной: на тысячу женщин в среднем приходится почти в два раза меньше мужчин — 569.
Самая заметная разница в возрастной категории 90-99 лет — 289 мужчин на тысячу женщин.
Всего на начало этого года в стране проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.
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Демографический рейтинг регионов — 2020
1033362107854
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
Даже по данным Росстата половина мужчин не доживала до 60, а пенсии подняли до 65 🙄
22 апреля, 07:38
Николай Калин
96205018
Это просто статистические цифры или это те, кто в состоянии воспроизводить потомство?
22 апреля, 07:10
rroiki
31001017
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