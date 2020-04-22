США и Южная Корея обсудили недавние ракетные пуски КНДР

"Стороны обменялись оценками относительно недавних ракетных пусков Северной Кореи и подтвердили важность дальнейшей тесной координации для того, чтобы быть бдительными перед лицом действий Северной Кореи. Также стороны обязались тесно сотрудничать в работе над полной денуклеаризацией Северной Кореи", - говорится в заявлении военного ведомства США.