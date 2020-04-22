США и Южная Корея обсудили недавние ракетные пуски КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США и Южная Корея в рамках регулярного диалога по линии министерств обороны обсудили недавние ракетные пуски КНДР, сообщает Пентагон.
Ранее южнокорейские военные информировали, что КНДР выпустила несколько снарядов, предположительно крылатых ракет, в сторону Японского моря. Дальность их полета составила более 150 километров. Кроме того, была зафиксирована активность северокорейских ВВС в районе города Вонсан - истребители "Су" предположительно выпустили ракеты класса "воздух-земля".
"Стороны обменялись оценками относительно недавних ракетных пусков Северной Кореи и подтвердили важность дальнейшей тесной координации для того, чтобы быть бдительными перед лицом действий Северной Кореи. Также стороны обязались тесно сотрудничать в работе над полной денуклеаризацией Северной Кореи", - говорится в заявлении военного ведомства США.
Конференция проходила по видеосвязи в связи с ограничениями на поездки из-за пандемии коронавируса. Обсуждение военных шло на фоне сообщений в прессе об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако о нем Пентагон в заявлении не упоминает. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не знает, соответствуют ли сообщения действительности, но пожелал Ким Чен Ыну здоровья.