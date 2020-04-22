В Сербии российские военные продезинфицировали 27 объектов

БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще почти три десятка объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле, сообщило Минобороны РФ.
"Продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными российско-сербскими расчетами. За сутки обработано 27 объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле", - говорится в сообщении
Добавляется, что российские эпидемиологи оценили организацию противоэпидемического режима во временном медцентре для больных коронавирусом, развернутом в городском спортивном комплексе города Крушевац. Отмечается, что центр предназначен для изоляции и лечения пациентов только со средней и легкой тяжестью протекания болезни. Тяжелобольные пациенты проходят лечение в специализированных медучреждениях минздрава и минобороны Сербии.
"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городах Белград, Зренянин и Куршумлия", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.