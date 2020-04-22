В Сербии российские военные продезинфицировали 27 объектов

"Продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными российско-сербскими расчетами. За сутки обработано 27 объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле", - говорится в сообщении

"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городах Белград, Зренянин и Куршумлия", - отмечается в сообщении.