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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T06:33
https://ria.ru/20200422/1570386223.html
Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430777_0:16:1000:579_1036x0_80_0_0_79819a47ac07bfb447bb0a3b1494b5ae.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

06:28 22.04.2020 (обновлено: 06:33 22.04.2020)
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© АГН "Москва"Медицинский работник
Медицинский работник
© АГН "Москва"
Медицинский работник. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.
Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 17 медиков – число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.

"Самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения", — говорится в сообщении приморских властей.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что нужно усилить меры безопасности, особенно в больницах.
"Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания", — заявил он.
Среди новых заболевших два ребенка пяти и одиннадцати лет. Дети находились в контакте с родственником — носителем инфекции. Вся семья находится в инфекционных госпиталях. Остальные заболевшие выявлены в ходе наблюдения за гражданами на самоизоляции, а также прибывшими в Приморский край из других стран и регионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
Популярные комментарии
Медучреждения становятся рассадником заразы, причем стационары (((( что это махровый не профессионализм ?
22 апреля, 06:58
Юстас Алексу
2510108
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