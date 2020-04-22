Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 17 медиков – число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.