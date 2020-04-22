В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна

Россиянка рассказала, как протекает карантин на круизном лайнере Россиянка Дарья Титова находится на круизном лайнере Koningsdam, его пассажиры покинули корабль в середине марта, а у членов экипажа такой возможности не было. В интервью радио Sputnik Дарья Титова рассказала, как проходит карантин на круизном лайнере без пассажиров.