В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Оно должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
По данным Киодо, были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.
Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура заявил о намерении обратиться за помощью к силам самообороны в связи со вспышкой заболевания.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 12 тысяч 255 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Во вторник было выявлено 390 новых случаев, 123 из них - в Токио, который лидирует по числу заражений в стране. Погибли 296 человек, состояние 236 оценивается как тяжелое. Выздоровел 2001 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
17 апреля, 19:32Сказано в эфиреРоссиянка рассказала, как протекает карантин на круизном лайнереРоссиянка Дарья Титова находится на круизном лайнере Koningsdam, его пассажиры покинули корабль в середине марта, а у членов экипажа такой возможности не было. В интервью радио Sputnik Дарья Титова рассказала, как проходит карантин на круизном лайнере без пассажиров.