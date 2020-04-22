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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T06:20
https://ria.ru/20200422/1570386182.html
В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564955349_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_ff28ac5754021ac049978166ee3197df.jpg
РИА Новости

В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна

06:20 22.04.2020
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© AP Photo / Jae C. HongМужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Jae C. Hong
ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Более 30 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции выявлено среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, специалисты в министерстве здравоохранения Японии считают, что произошло кластерное заражение, сообщило агентство Киодо.
Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Оно должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
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По данным Киодо, были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.
Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура заявил о намерении обратиться за помощью к силам самообороны в связи со вспышкой заболевания.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 12 тысяч 255 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Во вторник было выявлено 390 новых случаев, 123 из них - в Токио, который лидирует по числу заражений в стране. Погибли 296 человек, состояние 236 оценивается как тяжелое. Выздоровел 2001 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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