В Приморье впервые выявили коронавирус у беременной

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом впервые в Приморье выявили у беременной женщины, ее состояние стабильно, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что два отделения - урологическое и хирургическое – клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Позже министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус.
"Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В среду власти региона проинформировали, что официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом – число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.
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