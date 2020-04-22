"Росатом" заказал экологическую проверку ряда объектов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты к октябрю нынешнего года должны будут оценить возможное воздействие на окружающую среду планируемых к созданию в России комплексов по утилизации самых опасных промышленных отходов I и II классов опасности, эти комплексы намечено построить на базе объектов, где ранее уничтожали химическое оружие, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Специалисты к октябрю нынешнего года должны будут оценить возможное воздействие на окружающую среду планируемых к созданию в России комплексов по утилизации самых опасных промышленных отходов I и II классов опасности, эти комплексы намечено построить на базе объектов, где ранее уничтожали химическое оружие, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. В России в рамках национального проекта "Экология" намечено создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".

Сейчас по заказу предприятия "Росатома" "Государственный специализированный проектный институт" предстоит выполнить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущих комплексов на месте химоружейных объектов. Такая оценка выполняется перед строительством любого крупного объекта в той или иной сфере промышленности, а для подготовки ОВОС проводятся общественные слушания.

Для объектов "Марадыковский", "Горный" и "Щучье" ОВОС выполнит "Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий" ( Саратов ), а для объекта "Камбарка" - "Агентство природоохранных технологий" ( Ижевск ). Эту работу по каждому из объектов надо выполнить к октябрю текущего года.