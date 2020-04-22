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2020-04-22T06:05
https://ria.ru/20200422/1570386080.html
Исследование показало, кто чаще допускает просрочки по кредиткам
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РИА Новости

Исследование показало, кто чаще допускает просрочки по кредиткам

06:05 22.04.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчины чаще женщин допускают просрочки по кредитным картам и чаще пользуются ими для оплаты повседневных покупок, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Онлайн-собеседование было проведено в конце марта-начале апреля. В нём приняли участие более 700 человек из 16 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинству респондентов 26-35 лет, уровень ежемесячного дохода до 30 тысяч рублей (43%), 30-60 тысяч рублей (43%), а выше - у остальных.
"Большинство опрошенных (73%) говорят, что ни разу не допускали просрочки платежей по кредитным картам. Причем женщины оказались дисциплинированнее мужчин (76% против 69%). Однажды пропускали платеж 12%, 13% признались, что такое бывало несколько раз. В подобной ситуации оказывалось больше мужчин, чем женщин (20% против 9%). Регулярно пропускают платежи 2% опрошенных", - подсчитали аналитики.
Значительная часть опрошенных (40%) прибегают к кредитке, когда заканчиваются свои деньги. 32% используют её для ежедневных трат. Это поведение более характерно для мужчин (39%), при этом женщины оплачивают кредиткой крупные покупки (28%). 3% респондентов использует кредитную карту в иных ситуациях, например, для расходов за границей во время путешествий, оплаты покупок онлайн либо просто держат её "про запас".
У большинства (60%) из тех, кто пользуется кредитками — одна карта, у 28% — две, и у 9% — три. Большее трёх кредитных карт есть у 3% опрошенных. Причём "на всякий случай" их оформляют скорее женщины, чем мужчины (38% против 32%), при этом для мужчин программы лояльности важнее, чем для женщин (59% против 40%). Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты отмечали также то, что используют их для погашения другого кредита.
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