В Хабаровском крае жителей обязали носить маски в общественных местах

ХАБАРОВСК, 22 апр – РИА Новости. Усиленный масочный режим начал действовать со среды в Усиленный масочный режим начал действовать со среды в Хабаровском крае из-за коронавируса – жители региона обязаны носить маски в общественных местах и при посещении магазинов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Со среды в крае вступило в силу постановление о введении усиленного масочного режима. Оно обязательно к исполнению. Без масок нельзя находиться в магазинах, общественном транспорте, на вокзалах и в других общественных местах. Контролировать соблюдение режима будут руководители предприятий, владельцы автобусов и магазинов", - заявили в хабаровском кабмине.

Представитель властей уточнил, что в магазины, на рынки и в автобусы дежурные не будут впускать людей без масок, либо им будут предлагать маску на входе. За нарушение режима ответственность будут нести владельцы магазинов и автобусов.

По его словам, введение строгого масочного режима обусловлено тем, что более 60% жителей края, у которых выявили коронавирус, являются бессимптомными вирусоносителями: не болея сами, заражают других. Поэтому маска защищает окружающих от потенциальных вирусоносителей.

По данным минздрава региона, в Хабаровском крае в настоящее время зарегистрировано 243 случая COVID-19, из них за последние сутки 28. На лечении находятся 219 человек, из них трое в реанимации. Выздоровели 19 человек, пять скончались.