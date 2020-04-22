В Приморье число случаев COVID-19 выросло в 1,6 раза менее чем за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Приморье выросло с 111 до 178 менее чем за сутки, из них 17 медиков, сообщает правительство региона.
По данным на вечер вторника, в регионе были официально подтверждены 111 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 11 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
"По данным регионального штаба, с начала распространения коронавируса в Приморье официально подтвердили 178 случаев заболевания. На лечении находятся 163 человека, из них 17 медиков", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два отделения - урологическое и хирургическое – клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Позже министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус.
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