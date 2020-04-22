В Бурятии зафиксировали десять новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии выросло за сутки со 153 до 163, сообщается на сайте республиканского правительства.
Ко вторнику в республике были зарегистрированы 153 случая коронавирусной инфекции, два человека скончались.
"По Республике Бурятия на 8.00 часов 22 апреля зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 49 человек, два человека умерло. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация одного заболевшего", - говорится в сообщении.
В региональном правительстве отметили, что за сутки выписаны шесть пациентов. На госпитализации 10 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией 47, из них с коронавирусной инфекцией – 29, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией восемь человек. В реанимации находятся три взрослых пациента с COVID-19, один больной - на аппарате ИВЛ. Один пациент на стадии госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.