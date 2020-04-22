Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии

Врач подчеркивает, что мобильные телефоны предназначены исключительно для звонков и отправки кратких сообщений. На второе место по вредоносности эксперт ставит планшетный компьютер. По его словам, многие мамы включают детям мультфильмы, чтобы они не мешали взрослым находиться в самоизоляции.

"Малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой", — предупредил Ушников.

На третьем месте — ноутбук и компьютер. Медик говорит о том, что постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Он советует подходить к этому процессу дробно, чередуя работу и отдых.

"Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут", — советует специалист.

Эксперт заключил, что слишком длительное времяпровождение у экрана становится причиной головной боли, слезотечения, покраснения глаз, затуманенного зрения вдаль.