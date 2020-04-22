Китайский генерал рассказал о полученном армией опыте в борьбе с COVID-19

"Борьба НОАК с эпидемией – это действия невоенного характера в новых условиях, которые позволили проверить возможности китайской армии по подготовке к мобилизации, экстренному реагированию, быстроте маневренности и переброске сил на дальние расстояния", - отметил Куй Яньвэй.