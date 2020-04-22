Эксперты рассказали, что делать, если закончились деньги

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нынешняя ситуация оказалась болезненной для сотен тысяч людей: в условиях пандемии коронавируса многие потеряли свои доходы, сбережения тают на глазах, а расходы никуда не исчезают. Взять кредит, чтобы пережить кризис — самое очевидное решение, но оно ошибочно, поскольку создаст заемщику ещё больше проблем в будущем, предупреждают эксперты проекта Нынешняя ситуация оказалась болезненной для сотен тысяч людей: в условиях пандемии коронавируса многие потеряли свои доходы, сбережения тают на глазах, а расходы никуда не исчезают. Взять кредит, чтобы пережить кризис — самое очевидное решение, но оно ошибочно, поскольку создаст заемщику ещё больше проблем в будущем, предупреждают эксперты проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности.

"Деньги быстро кончатся, а потом кредит надо будет отдавать, причём с процентами. Но можете ли вы быть уверены, что через короткое время восстановите свои доходы и даже увеличите их до такой степени, что сможете расплатиться? Если даже в спокойные времена часть заемщиков оказывается не в состоянии вернуть свои долги, то в кризис ситуация будет еще хуже", — сказал РИА Новости заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев.

"Ещё большие проблемы возникнут у тех, кто попытается заткнуть кризисную дыру в личном бюджете при помощи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Скорее всего, требования к платежеспособности заемщиков у МФО будут ниже, чем в банках, как это было и раньше, но и проценты по займам будут гораздо выше", — уверен он.

"Даже если у вас на данный момент стабильная работа и стабильный доход, события могут развиваться совсем не в вашу пользу, и кредитный платеж, который сейчас кажется нетяжелым, может стать непосильным", — согласна эксперт проектов "Финшок" и "Жилфин" Татьяна Кирик.

Если кредит на "прожить" кажется единственным вариантом, эксперт советует ещё раз пересмотреть собственные ресурсы и актуализировать информацию о доступных мерах господдержки. "Пособия на детей, пособия по безработице, субсидии и компенсации на оплату ЖКХ сейчас могут быть начислены с минимальным набором документов и при подаче документов в электронном виде. Но начисление субсидий и пособий всегда носило и носит заявительный характер, то есть только сам человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может начать процедуру оформления", — напоминает Кирик.

"Кризис – это время, когда здравый смысл и рациональность начинают подводить даже самых стойких. Особо опасно, что в это время активизируются не только явные мошенники, но и так называемые "финансовые консультанты", "коучи", которые призывают выгодно вложить, срочно купить, задействовать волшебные инструменты обогащения. Разумеется, здесь ответ однозначен – ни в коем случае не пускаться в рискованные операции с финансами, и тем более не занимать деньги под эти операции", — подчеркнула она.