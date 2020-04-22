Китай готов к сотрудничеству с Россией и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, включая Россию, для профилактики и контроля эпидемии и обмена информацией. Китай будет и впредь поддерживать связь с ВОЗ", - заявил Куй Яньвэй.

По его словам, Китай готов обмениваться опытом по профилактике и контролю эпидемии с зарубежными странами, укреплять международное сотрудничество в деле разработки противовирусных препаратов и вакцин, оказывать помощь в рамках своих возможностей другим странам и регионам с тяжелой эпидемиологической ситуацией.