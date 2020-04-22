Китай готов к сотрудничеству с Россией и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Китай готов к сотрудничеству с Россией и поддерживать связь со Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.
Он подготовил статью для журнала "Национальная оборона", апрельский выпуск которого выйдет в ближайшие дни.
"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, включая Россию, для профилактики и контроля эпидемии и обмена информацией. Китай будет и впредь поддерживать связь с ВОЗ", - заявил Куй Яньвэй.
По его словам, Китай готов обмениваться опытом по профилактике и контролю эпидемии с зарубежными странами, укреплять международное сотрудничество в деле разработки противовирусных препаратов и вакцин, оказывать помощь в рамках своих возможностей другим странам и регионам с тяжелой эпидемиологической ситуацией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.