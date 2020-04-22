В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса

"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК", — сказала Лебединская.