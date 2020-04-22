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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:04
https://ria.ru/20200422/1570385482.html
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1036x0_80_0_0_8a2e0b63c2eeefe8a2e4ad55191a51cf.jpg
РИА Новости

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса

05:09 22.04.2020 (обновлено: 11:04 22.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По данным Университета Хопкинса на утро 21 апреля, Россия вошла в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом с показателем 47 121 человек. Однако Россия уже обновила данные после выхода статистики университета, согласно им заболевших теперь 52 763. На следующей строчке, девятой, находится Китай с 83 853 заболевших. Далее идет Иран, где заболели 84 802 человек, на седьмом месте — Турция с 90 980 больных COVID-19. Лидирует по числу заболевших США — 788 920 человек.

"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК", — сказала Лебединская.

Говоря о числе заразившихся на 1000 человек населения, она обратила внимание, что в России этот показатель составляет всего 0,29, в то время как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, в Испании — 4,23. "Но у нас особая ситуация — около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46", — подчеркнула она.
"Наше территориальное размещение населения, те сформировавшиеся агломерации, которые ещё недавно мы ругали за диспропорции в экономике, пока сдерживают распространение вируса. Этому способствует в немалой степени и ограничение по передвижению на транспорте", — подытожила Лебединская.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
"доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская." Вы бы съездили в регион и посмотрели бы, как там протекает самоизоляция)))), а потом писали бы, что и как победить.))
22 апреля, 07:26
игорь учуватов
9641027
Всё это надо делать рано или поздно. В лучшем варианте 2 месяца назад, тогда можно было обойтись наименьшими неудобствами, не нести экономические потери, которые происходят сейчас. Перекидывание подобных мер на регионы, это самое идиотское и разрушительное для страны, что только может произойти. Всё на поверхности, как и закрытые гробы.
22 апреля, 05:55
rsremal spb
73122014
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