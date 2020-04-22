Исследование показало, какие книги слушают россияне на самоизоляции

"Анализ поисковых запросов показал, как менялось настроение людей за месяц самоизоляции. В первую неделю выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими, также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо", - сказал гендиректор Storytel в России Борис Макаренков.

"В прошлые периоды топ-10 книг почти полностью состоял из произведений жанра нон-фикшн. В основном, это были мотивационные или образовательные аудиокниги. Но именно в период изоляции стало заметно, что люди все больше обращаются к романам, триллерам, классике, то есть историям, которые могут отвлечь от происходящего вокруг", - отмечают авторы исследовании.