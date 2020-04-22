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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T05:02
https://ria.ru/20200422/1570385440.html
Исследование показало, какие книги слушают россияне на самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207535_0:301:2946:1958_1036x0_80_0_0_609e26adfc6e06a766d186becd91d2a6.jpg
РИА Новости

Исследование показало, какие книги слушают россияне на самоизоляции

05:02 22.04.2020
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© Depositphotos / julief514Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
© Depositphotos / julief514
Девушка в наушниках. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Россияне в период самоизоляции в апреле стали чаще слушать книги по психологии, управлению личными финансами и решению семейных проблем, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Анализ поисковых запросов показал, как менялось настроение людей за месяц самоизоляции. В первую неделю выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими, также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо", - сказал гендиректор Storytel в России Борис Макаренков.
По его словам, за время самоизоляции изменился и топ-10 книг, которые слушают россияне. Так, роман "Город женщин" Элизабет Гилберт впервые обогнал бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Спросом также пользовалась "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и детективный триллер "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.
"В прошлые периоды топ-10 книг почти полностью состоял из произведений жанра нон-фикшн. В основном, это были мотивационные или образовательные аудиокниги. Но именно в период изоляции стало заметно, что люди все больше обращаются к романам, триллерам, классике, то есть историям, которые могут отвлечь от происходящего вокруг", - отмечают авторы исследовании.
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Также в топ-10 попали аудиокниги по психологии и работе над собой. Впервые в десятку самых популярных аудиокниг вышла "Подсознание может все!" Джона Кехо. Большим спросом в последние недели также пользовались "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и "Шантарам" Грегори Дэвид Робертса.
В числе популярных также оказались аудиокниги о мировых неспрогнозированных явлениях и о том, как справиться с непростыми жизненными ситуациями. Так, аудиокнига "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассима Талеба показала прирост аудитории в 200% за две недели, а "Первая сверхдержава. История российского государства" Бориса Акунина - на 400%. Рост числа прослушиваний "5 языков любви" Гэри Чепмена составил 130%, а "Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой - 350%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кадр из фильма Я – легенда
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Гузель ЯхинаБорис АкунинОбщество
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