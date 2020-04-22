Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.
В Финляндии людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах, открыты детские площадки, спортивные и тренажерные залы.
"Прогулка заключается в возможности расслабиться, это своего рода медитация, отдых от проблем. Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание", - отметил Ахола.
Доктор добавил, что свежий воздух стимулирует рост защитных клеток, позволяя быстрее справиться с инфекцией.
"Фитонциды, синтезируемые растениями, обладают антибактериальными свойствами - укрепляют иммунитет. Никакие физические нагрузки дома не заменят прогулок на свежем воздухе", - считает медик.
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы. Например, в Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии. В Бельгии жителям не запрещено выходить на улицы, но рекомендовано ограничить передвижения неотложными делами, занятием спортом и недолгими прогулками с семьей. В Германии люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах, соблюдая меры предосторожности. В Сербии на 30-минутные прогулки разрешено выходить в том числе пожилым гражданам, но только во вторник, пятницу и воскресенье с 18.00.
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