В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.
"Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли…У нас эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут по времени", — заявил Редфилд.
Он отметил, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой".
Число случаев коронавируса в США превысило 800 тысяч, сообщал ранее университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников. По его данным, число умерших достигло 45 тысяч, заразились более 820 тысяч человек.
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