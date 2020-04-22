В США за сутки от коронавируса умерли более 2700 человек

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом скончались в Более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом скончались в США за день, сообщил во вторник Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число смертельных случаев за сутки составило 2751 против 1433 днем ранее. Всего число умерших достигло 45 тысяч с момента начала эпидемии в стране, заразились более 820 тысяч человек.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по количеству смертей от COVID-19.