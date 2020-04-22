В Китае рассказали, как госпиталь НОАК освоил лечение COVID-19

Он подготовил статью для журнала "Национальная оборона", апрельский выпуск которого выйдет в ближайшие дни.
"Пятый медицинский центр главного госпиталя НОАК запустил комбинированное лечение новой коронавирусной пневмонии на основе китайской традиционной и западной медицины", - отметил генерал.
Он подчеркнул, что предварительные исследования показывают, что "данный вид лечения безопасен и эффективен".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.