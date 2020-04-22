В Канаде число зараженных коронавирусом достигло 38442 человека

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде выросло более чем на 1 тысячу, превысив 38,4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, на 18.00 мск вторника сообщалось о 37 382 случаях COVID-19 в стране.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.