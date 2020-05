Кинолог не исключил, что собаки могут выявлять носителей COVID-19

Ранее на сайте New York Post появилось сообщение со ссылкой на Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine), что собаки могут выявлять зараженных COVID-19 по специфическому запаху респираторных заболеваний. Ученые школы готовы натренировать собак в течение шести недель и рассчитывают, что таким образом смогут проверять по 250 человек в час.