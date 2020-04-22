Кинолог не исключил, что собаки могут выявлять носителей COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Собаки могут оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса, если подтвердится, что они способны выявлять бессимптомных носителей COVID-19 по биомаркерам респираторных заболеваний, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ранее на сайте New York Post появилось сообщение со ссылкой на Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine), что собаки могут выявлять зараженных COVID-19 по специфическому запаху респираторных заболеваний. Ученые школы готовы натренировать собак в течение шести недель и рассчитывают, что таким образом смогут проверять по 250 человек в час.
"У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака. Многие животные улавливают даже малейшее изменение температуры тела человека. Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический запах, который и будет распознавать животное. Если этот факт окажется правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию, проводя скрининг на вирус даже тех людей, у которых нет симптомов", - сказал Голубев, комментируя публикацию.
Он напомнил, что давно известно о невероятно чувствительном обонянии собак, что делает их эффективными в распознавании не только взрывчатых, наркотических и других веществ, но и молекулярных маркеров различных заболеваний.
"Сейчас, например, специально обученные собаки способны выявить по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и даже онкологические заболевания", - сказал Голубев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.