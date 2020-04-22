Кинолог не исключил, что собаки могут выявлять носителей COVID-19

"У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака. Многие животные улавливают даже малейшее изменение температуры тела человека. Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический запах, который и будет распознавать животное. Если этот факт окажется правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию, проводя скрининг на вирус даже тех людей, у которых нет симптомов", - сказал Голубев, комментируя публикацию.