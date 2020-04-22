В Мексике число жертв COVID-19 достигло 857 человек

Медицинский работник в защитном костюме в больнице для пациентов с коронавирусом . Архивное фото

Медицинский работник в защитном костюме в больнице для пациентов с коронавирусом

МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Число летальных случаев COVID-19 в Число летальных случаев COVID-19 в Мексике достигло 857, всего выявлен 9501 пациент с новым коронавирусом, следует из обновленных данных министерства здравоохранения страны.

"Лабораторно подтвержден коронавирус у 857 погибших с начала эпидемии в Мексике в 2020 году", - сказал в ходе регулярной пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Накануне сообщалось о 712 жертвах пандемии COVID в Мексике. Скачки в цифрах смертности могут быть связаны, согласно комментариям минздрава, с тем, что часть анализов все еще выполняется посмертно, а статистика обновляется "задним числом".

По словам Аломиа, показателем ситуации с эпидемией в Мексике в настоящий момент является число активных случаев, выявленных за последние 14 дней - это 3185 человек.

Замглавы минздрава Мексики сообщил утром о переходе эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 (вирус, вызывающий заболевание COVID-19) на территории страны в третью фазу, для которой характерны тысячи случаев заражения в отдельных регионах и невозможность отследить их источник. До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.