В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло 45 тысяч, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.
По его данным, число смертельных случаев выросло до 44 999 человек. В стране зафиксировано 824 147 случаев заболевания.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.