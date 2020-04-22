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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T04:23
https://ria.ru/20200422/1570385088.html
В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569624795_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_f2c84fc8c8fd0b15552a33ecea272c05.jpg
РИА Новости

В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек

04:19 22.04.2020 (обновлено: 04:23 22.04.2020)
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© REUTERS / Andrew KellyМедицинские работники перевозят тела умерших людей в медицинском центре Wyckoff Heights в Бруклине, Нью-Йорк
Медицинские работники перевозят тела умерших людей в медицинском центре Wyckoff Heights в Бруклине, Нью-Йорк
© REUTERS / Andrew Kelly
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло 45 тысяч, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.
По его данным, число смертельных случаев выросло до 44 999 человек. В стране зафиксировано 824 147 случаев заболевания.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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