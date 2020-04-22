В Китае за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 22 апр - РИА Новости. Тридцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 28 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 30 новых случаев 23 - ввозные, остальные семь – локальные (все в северо-восточной провинции Хэйлунцзян). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1610 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 811 человек, 41 находится в тяжелом состоянии, 799 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 788 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1005 человек (78 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 151 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 42 таких случая, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще один случай из бессимптомного был переквалифицирован в подтвержденный. Под наблюдением остается еще 991 бессимптомный носитель.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали пять человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 в Ухане), при этом 63 519 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 97 человек (все в Ухане), из них 15 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). Отдельно в Гонконге выявлено 1029 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 650 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (24 уже выписаны), на Тайване заразились 425 человек (шесть человек скончались, 217 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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