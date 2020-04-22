В Китае за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 788 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1005 человек (78 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 151 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 42 таких случая, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще один случай из бессимптомного был переквалифицирован в подтвержденный. Под наблюдением остается еще 991 бессимптомный носитель.