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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T04:15
https://ria.ru/20200422/1570385015.html
Крупнейшее российское казино приостановило работу из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/152854/10/1528541011_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f13f6a69ccadd64a4d837514b4141d7c.jpg
РИА Новости

Крупнейшее российское казино приостановило работу из-за коронавируса

04:15 22.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие первого казино в игорной зоне "Приморье"
Открытие первого казино в игорной зоне Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Самое крупное казино в России Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком приостановило работу на фоне коронавируса, сообщает правительство региона.
Власти сообщили, что заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков во вторник, 21 апреля, провел двустороннюю встречу с исполнительным директором "Джи1 Интертейнмент" Стилианосом Тсифетакисом.
"Зампред выразил обеспокоенность сложной эпидемиологической обстановкой в крае и вопросами, связанными с работой казино Tigre de Cristal в данных условиях. Тсифетакис рассказал, что интегрированный развлекательный курорт на основании принятого ранее властями решения не осуществлял свою деятельность вплоть до 14 апреля, однако затем на законных основаниях возобновил свою работу", - говорится в сообщении.
Тсифетакис отметил, что на протяжении недели казино работало по усеченному графику, были приняты усиленные меры безопасности: в помещениях регулярно проводилась дезинфекция, на входе всем посетителям выдавались маски, персонал следил на соблюдением социальной дистанции между гостями.
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"Количество посетителей было строго ограничено. Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу", - отметил Тсифетакис, чьи слова приводятся в сообщении.
Работу игорно-развлекательного комплекса "Приморье" возобновят после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Также здесь идет строительство еще ряда комплексов с гостиницами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Константин ШестаковВладивостокПриморский крайОбщество
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