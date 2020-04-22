Крупнейшее российское казино приостановило работу из-за коронавируса

"Зампред выразил обеспокоенность сложной эпидемиологической обстановкой в крае и вопросами, связанными с работой казино Tigre de Cristal в данных условиях. Тсифетакис рассказал, что интегрированный развлекательный курорт на основании принятого ранее властями решения не осуществлял свою деятельность вплоть до 14 апреля, однако затем на законных основаниях возобновил свою работу", - говорится в сообщении.