Эксперты рассказали, какие изменения ждут офисы после пандемии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Спрос на офисы после пандемии коронавируса упадёт, так как люди предпочтут работать из дома, число офисных помещений уменьшится, их дизайн также ждут изменения, рассказали РИА Новости Спрос на офисы после пандемии коронавируса упадёт, так как люди предпочтут работать из дома, число офисных помещений уменьшится, их дизайн также ждут изменения, рассказали РИА Новости израильский архитектор Михаил Лобовиков и дизайнер Александра Диз.

Пандемия коронавируса уже изменила стиль работы в Израиле, офисные сотрудники повсеместно перешли на удаленный режим, минздрав требует соблюдения дистанции и особых правил на рабочих местах. Согласно нынешним ограничениям минздрава, находиться вместе в офисе могут не больше 10 человек одновременно при соблюдении обязательной двухметровой дистанции.

Уход из офисов

Падение экономики и опробованный в карантине метод дистанционной работы приведут к резкому падению спроса на офисные помещения, считает тель-авивский архитектор Михаил Лобовиков.

"Во-первых, много площадей не будут востребованы из-за того, что карантин и те ограничения, которые есть, ударили по мелким бизнесам, которые из-за финансовых сложностей и дальше не будут в состоянии арендовать помещения. И спрос упадёт. Плюс многие компании переходят сейчас на видеоформат, на интернет. Я слышал от многих лиц о том, как это удивительно, что они раньше об этом не думали, и насколько приятнее так работать и как лучше идёт работа в таком формате. И это не вынужденный тренд, а люди открывают новую сферу", - рассказал Лобовиков РИА Новости.

Уже построенную под офисы недвижимость придется перепрофилировать под другие цели, считает архитектор. "И возникнет вопрос, который сейчас обсуждается у архитекторов - что делать с этими офисами, которые уже построены, которые уже стоят, как белый слон - здания, которые уже стоят посреди города. И уже начинают говорить о том, на что их можно переоборудовать, можно ли там разместить жильё", - заявил он.

Средний и малый бизнес откажется от офисных помещений, считает специалист. Только крупные компании и представительства смогут позволить себе арендовать рабочие площади на постоянной основе. Остальные будут прибегать к разовой аренде конференц-залов или рабочих площадей для встреч, а также будут использовать коворкинги, интерьеры и оборудование которых претерпят изменения после эпидемии коронавируса.

"Что касается рабочего места - мы говорим об усилении телекоммуникаций... Мы говорим о технологии коммуникаций и об офисной связи. Как будет работать подготовка документов, распечатка документов. Это может повлиять на целый класс работников, таких как секретарши. Это меняется сейчас, и очень интересно, куда это придёт. Мы живем в интересный и переломный момент, мы шагаем в будущее и мы эти шаги ощущаем", - сказал Лобовиков.

Вентилирование, чистота и пластик

Лобовиков считает, что оставшиеся офисы ждут изменения в системе центрального кондиционирования, которая оказалась уязвимым звеном во время пандемии. С этим согласна архитектор и дизайнер интерьеров Александра Диз.

"Наверное, разработают новые требования к офисам, достаточное вентилирование, доступ свежего воздуха, возможно, какие-то проветривания несколько раз в день, опять же расстояние между столами, что в общем-то неплохо", - заявила Александра Диз.

Но прежде всего офисы будут следовать правилу социального дистанцирования, которые сохранятся и после пандемии, полагает она.

"Я думаю, что и в офисах будет тоже такое требование, чтобы люди могли работать друг от друга на безопасном расстоянии. Или, может быть, будут какие-то перегородки между сотрудниками, которые будут защищать. Соответственно, нужно будет больше площадей, или часть сотрудников будет продолжать работать из дома, аутсорс. Ведь все сейчас получили возможность попробовать работать из дома, и многим это нравится. Не тратится время на дорогу, во время скучной встречи можно почитать книжку, выключив камеру", - сказала дизайнер РИА Новости.

До сих пор заказчики требовали от дизайнеров разместить как можно больше рабочих мест на единицу площади. Теперь же новые стандарты изменят и площади, и интерьеры офисов, уверена она.

"Деревянным и фактурным поверхностям на смену придут более стойкие материалы, разные виды пластика, на которых вирусы не задерживаются. Мне кажется, что в разы возрастут требования к чистоте, и дизайнеры будут искать возможности ответить на новые требования, сохранив стиль и уют", - полагает Александра Диз.

Снижение спроса на офисные помещения неизбежно повлечёт за собой изменения в проектировании и дизайне жилых квартир.

"Мы обсуждаем в среде архитекторов, как это повлияет на жилое строительство, потому что человек сейчас вынужден работать из дома, находя у себя какой-то угол в гостиной или на кухне. А в итоге ему нужен будет домашний офис, и мы увидим, что жилые квартиры будут проектироваться с рабочей комнатой, кабинетом. Это может отразиться так. Сейчас интересное время, когда мы проектируем будущее", - заявил Лобовиков.