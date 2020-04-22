Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач Александр Мясников признал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале "О самом главном".
Ранее доктор предположил, что пика эпидемии можно ожидать в конце апреля.
"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", — сказал он.
Мясников подчеркнул, что строить прогнозы сложно. "Надо просто ждать. Мы все ждем из последних сил. За последние две тысячи лет ничего лучше не придумано, поскольку это вирус. Пока не перегорит, не затлеет", — заключил врач.
Накануне Мясников назвал амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В России выявили почти 58 тысяч заразившихся коронавирусом, 513 человек скончались, более 4,4 тысячи выздоровели. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.