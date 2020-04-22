Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", — сказал он.