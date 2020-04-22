Мадуро: Россия и Венесуэла ждут вступления в силу соглашения ОПЕК+

США продлили разрешение ряду американских компаний на работу с PDVSA

США продлили разрешение ряду американских компаний на работу с PDVSA

Ранее политик сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+ для оценки эффективности соглашений на мировом энергетическом рынке.