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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T03:58
https://ria.ru/20200422/1570384874.html
Мадуро: Россия и Венесуэла ждут вступления в силу соглашения ОПЕК+
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569822102_0:181:3000:1869_1036x0_80_0_0_561b398700c446f3d0a11f78ce5e1403.jpg
РИА Новости

Мадуро: Россия и Венесуэла ждут вступления в силу соглашения ОПЕК+

03:58 22.04.2020
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© REUTERS / Miraflores PalaceПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным руководители стран выразили надежду на вступление в силу с 1 мая договора ОПЕК+ и G20.
Ранее Кремль информировал, что Путин и Мадуро подчеркнули большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи.
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"Мы обсудили (с Путиным - ред.) ситуацию с нефтью. Надеемся, что 1 мая вступит в силу соглашение ОПЕК+ и G20", - сказал Мадуро в ходе телеэфира, который также транслировался в его Twitter.
Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI. Обвал рынка был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США. События на нефтяном рынке обсудил ряд министров ОПЕК+, которые провели неформальную телеконференцию.
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По словам Мадуро, вечером во вторник у него запланированы переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. "Венесуэльская нефть опустилась в цене до 10 долларов, однако правительство готово к этой ситуации", - добавил президент Венесуэлы.
Ранее политик сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+ для оценки эффективности соглашений на мировом энергетическом рынке.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМохаммед БаркиндоНиколас МадуроОПЕКБольшая двадцаткаВладимир ПутинВенесуэлаМексикаBrentСШАВ миреЭкономика
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