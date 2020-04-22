В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги

"Пожар в Ононском районе возник 21 апреля, пламенем охвачен заказник "Цасучейский бор". На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что огонь перешел на тайгу из степи. Правоохранительные органы устанавливают виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

По состоянию на утро 22 апреля, в Забайкальском крае зарегистрировано семь пожаров. Из них четыре пожара действуют на площади 785 гектаров, три пожара локализовано на площади 4118 гектаров. В тушении участвуют 234 человека и 52 единицы техники.