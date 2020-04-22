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2020-04-22T03:55
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В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
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РИА Новости

В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги

03:55 22.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лесные пожары. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Более 700 гектаров тайги горит в заказнике "Цасучейский бор" Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
"Пожар в Ононском районе возник 21 апреля, пламенем охвачен заказник "Цасучейский бор". На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что огонь перешел на тайгу из степи. Правоохранительные органы устанавливают виновных в нарушении правил пожарной безопасности.
По состоянию на утро 22 апреля, в Забайкальском крае зарегистрировано семь пожаров. Из них четыре пожара действуют на площади 785 гектаров, три пожара локализовано на площади 4118 гектаров. В тушении участвуют 234 человека и 52 единицы техники.
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