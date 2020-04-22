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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T03:52
https://ria.ru/20200422/1570384795.html
В Нью-Йорке хотят проводить 40 тысяч тестов на коронавирус в сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке хотят проводить 40 тысяч тестов на коронавирус в сутки

03:52 22.04.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
НЬЮ-ЙОРК, 22 апр - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк доведут число тестов на коронавирус с 20 тысяч до 40 тысяч в сутки, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил проблему тестирования.
"Наша цель удвоить 20 тысяч, чтобы делать 40 тысяч в день", - сказал Куомо, отметив, что на это уйдут недели.
Губернатор пояснил, что цифра в 40 тысяч тестов в день - это максимум, на который способна система штата.
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По словам губернатора, он и президент договорились о том, что власти штата должны отвечать за управление тестированием в своих лабораториях. "У нас около 300 лабораторий в штате. Мы регулируем их работу. Как много тестов берется, где берутся тесты, персонал, который будет их брать, как часто они будут браться - эти решения должен принимать штат", - указал Куомо.
Кроме того, по его словам, как и когда использовать тесты на содержание антител в крови, также должно быть в ведении штатов.
"Функция отслеживания зараженных людей - также зона ответственности штата", - указал Куомо.
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Как указал губернатор, наборы для тестирования производят национальные производители и они должны их посылать в лаборатории штата. По его словам, национальные производители сказали в контексте необходимости быстрого наращивания производства наборов для тестирования, что у них проблема в цепи поставок. "Им нужны предметы для мазков… химические реагенты. Здесь может помочь федеральное правительство. Штаты не занимаются цепочками международных поставок", - сказал губернатор.
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"Так что пусть федеральное правительство отвечает за цепь поставок национальным производителям. И мы договорились об этом в ходе встречи (с президентом - ред.)", - отметил Куомо.
В Нью-Йорке отмечено уже более 250 тысяч случаев коронавируса, почти 15 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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