В Нью-Йорке хотят проводить 40 тысяч тестов на коронавирус в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр - РИА Новости. Власти штата Власти штата Нью-Йорк доведут число тестов на коронавирус с 20 тысяч до 40 тысяч в сутки, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо

Во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом , с которым обсудил проблему тестирования.

"Наша цель удвоить 20 тысяч, чтобы делать 40 тысяч в день", - сказал Куомо, отметив, что на это уйдут недели.

Губернатор пояснил, что цифра в 40 тысяч тестов в день - это максимум, на который способна система штата.

По словам губернатора, он и президент договорились о том, что власти штата должны отвечать за управление тестированием в своих лабораториях. "У нас около 300 лабораторий в штате. Мы регулируем их работу. Как много тестов берется, где берутся тесты, персонал, который будет их брать, как часто они будут браться - эти решения должен принимать штат", - указал Куомо.

Кроме того, по его словам, как и когда использовать тесты на содержание антител в крови, также должно быть в ведении штатов.

"Функция отслеживания зараженных людей - также зона ответственности штата", - указал Куомо.

Как указал губернатор, наборы для тестирования производят национальные производители и они должны их посылать в лаборатории штата. По его словам, национальные производители сказали в контексте необходимости быстрого наращивания производства наборов для тестирования, что у них проблема в цепи поставок. "Им нужны предметы для мазков… химические реагенты. Здесь может помочь федеральное правительство. Штаты не занимаются цепочками международных поставок", - сказал губернатор.

"Так что пусть федеральное правительство отвечает за цепь поставок национальным производителям. И мы договорились об этом в ходе встречи (с президентом - ред.)", - отметил Куомо.

Нью-Йорке отмечено уже более 250 тысяч случаев коронавируса, почти 15 тысяч человек умерли.