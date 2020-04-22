В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
"Считаю, что наказание за все преступления, совершенные в отношении пенсионеров, должно быть усилено. Сегодня мои юристы начали работу над законопроектом, в котором совершение преступления в отношении пенсионеров будет считаться отягчающим обстоятельством", — сказала Вторыгина РИА Новости.
Она уточнила, что поправки предполагается внести в пункт "з" статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этому пункту, отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в отношении беременной женщины, ребенка, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, которое находится в зависимости от виновного.
Вторыгина пояснила, что в последнее время в связи с распространением коронавируса участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. По ее словам, именно эта категории граждан оказывается наиболее уязвимой для преступников, действующих с особым цинизмом. "Так, накануне стало известно о задержании телефонных мошенников, укравших у российских пенсионеров порядка 22 миллионов рублей. При этом одним из пострадавших стал житель Симферополя в возрасте 85 лет. Кем надо быть, чтобы забирать последнее у 85-летнего человека? А ведь этот человек прошел войну", — заявила депутат.
Она добавила, что подобных преступлений немало. "Как относиться к людям, у которых нет ничего святого? Ведь именно старики сегодня, в период пандемии, находятся в группе риска. И именно их страхами и наивностью цинично пользуются преступники", — заключила Вторыгина.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Московского уголовного розыска задержали несколько телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом свыше 22 миллиона рублей. По ее словам, были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан.