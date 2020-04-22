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2020-04-22T10:37
https://ria.ru/20200422/1570384764.html
В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК
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РИА Новости

В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

03:44 22.04.2020 (обновлено: 10:37 22.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

"Считаю, что наказание за все преступления, совершенные в отношении пенсионеров, должно быть усилено. Сегодня мои юристы начали работу над законопроектом, в котором совершение преступления в отношении пенсионеров будет считаться отягчающим обстоятельством", — сказала Вторыгина РИА Новости.

Она уточнила, что поправки предполагается внести в пункт "з" статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этому пункту, отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в отношении беременной женщины, ребенка, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, которое находится в зависимости от виновного.
Вторыгина пояснила, что в последнее время в связи с распространением коронавируса участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. По ее словам, именно эта категории граждан оказывается наиболее уязвимой для преступников, действующих с особым цинизмом. "Так, накануне стало известно о задержании телефонных мошенников, укравших у российских пенсионеров порядка 22 миллионов рублей. При этом одним из пострадавших стал житель Симферополя в возрасте 85 лет. Кем надо быть, чтобы забирать последнее у 85-летнего человека? А ведь этот человек прошел войну", — заявила депутат.
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Она добавила, что подобных преступлений немало. "Как относиться к людям, у которых нет ничего святого? Ведь именно старики сегодня, в период пандемии, находятся в группе риска. И именно их страхами и наивностью цинично пользуются преступники", — заключила Вторыгина.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Московского уголовного розыска задержали несколько телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом свыше 22 миллиона рублей. По ее словам, были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан.
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Популярные комментарии
А "пенсионеры", которые ими стали в 45 лет, тоже к ним относятся? Может как-то по другому определить этот круг лиц?
22 апреля, 07:45
Я В ТАНКЕ
17010019
Пенсионеров 44 млн. в стране... Каждый третий пенсионер по какой-то причине причем половина из них более чем дееспособны.... Не слишком ли загнули!? Треть страны пенсионеры, треть чиновники и бюджетники... И все с привилегиями и льготами...
22 апреля, 08:56
Джонни Пупкин
6000021
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