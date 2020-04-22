В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

"Считаю, что наказание за все преступления, совершенные в отношении пенсионеров, должно быть усилено. Сегодня мои юристы начали работу над законопроектом, в котором совершение преступления в отношении пенсионеров будет считаться отягчающим обстоятельством", — сказала Вторыгина РИА Новости.

Она уточнила, что поправки предполагается внести в пункт "з" статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этому пункту, отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в отношении беременной женщины, ребенка, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, которое находится в зависимости от виновного.

Она добавила, что подобных преступлений немало. "Как относиться к людям, у которых нет ничего святого? Ведь именно старики сегодня, в период пандемии, находятся в группе риска. И именно их страхами и наивностью цинично пользуются преступники", — заключила Вторыгина.