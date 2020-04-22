Находкинский порт выделил 15 млн рублей на борьбу с коронавирусом в ДФО

"Фонд "Находка", созданный стивидорами Находки с целью реализации социальных проектов в интересах жителей Приморья, перечислил 15 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Дальневосточном регионе. Целевое финансирование было выделено Находкинским морским торговым портом, который является крупнейшим участником и донором благотворительной организации", - говорится в сообщении.