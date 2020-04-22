Власти Боливии пожертвуют часть зарплаты пострадавшим от COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес и министры, входящие в ее кабинет, решили пожертвовать часть своей зарплаты в новый фонд помощи людям, пострадавшим от коронавируса, сообщает издание Razon.
"Я хотела бы сказать вам, что пока длится пандемия, я буду жертвовать часть своей зарплаты, чтобы создать небольшой фонд помощи людям, пострадавшим от вируса. Но я также хочу поблагодарить за солидарность всю мою команду министров, которые сообщили мне, что также пожертвуют часть своих зарплат на это дело", - передает издание заявление Аньес, которая обратилась к населению с просьбой присоединиться к этому начинанию.
Какую именно сумму Аньес пожертвует в фонд, не уточняется. Как сообщает издание, её зарплата составляет около 24 тысяч боливиано (около 3,5 тысячи долларов).
По последним данным, в Боливии насчитывается 598 случаев заражения коронавирусом нового типа, 34 человека скончались.
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