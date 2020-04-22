Власти Боливии пожертвуют часть зарплаты пострадавшим от COVID-19

"Я хотела бы сказать вам, что пока длится пандемия, я буду жертвовать часть своей зарплаты, чтобы создать небольшой фонд помощи людям, пострадавшим от вируса. Но я также хочу поблагодарить за солидарность всю мою команду министров, которые сообщили мне, что также пожертвуют часть своих зарплат на это дело", - передает издание заявление Аньес, которая обратилась к населению с просьбой присоединиться к этому начинанию.