ЕКА назвало оптимальное время старта совместной с Россией миссии к Марсу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Европейские специалисты считают конец сентября – начало октября 2022 года одним из наиболее благоприятных сроков для запуска совместной с Россией посадочной станции ExoMars к Красной планете, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
В марте Роскосмос и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для работ вызвало распространение коронавируса. На тот момент Роскосмос называл окном для запуска ExoMars-2022 август-сентябрь 2022 года, ЕКА - август-октябрь 2022 года с посадкой на Красную планету в апреле или июле 2023 года.
"Один из сценариев миссии ExoMars-2022, который сейчас анализируется, предусматривает запуск в конце сентября или начале октября 2022 года и посадку в июне 2023 года", - сказал Пишель, уточнив, что итоговое решение примут совместно с Роскосмосом.
По его словам, сейчас это один из самых привлекательных сценариев полёта. "Однако еще множество ограничений по запуску и посадке нуждаются в проверке", - добавил Пишель.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin включает семь европейских и два российских прибора.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.