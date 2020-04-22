ЕКА назвало оптимальное время старта совместной с Россией миссии к Марсу

"Один из сценариев миссии ExoMars-2022, который сейчас анализируется, предусматривает запуск в конце сентября или начале октября 2022 года и посадку в июне 2023 года", - сказал Пишель, уточнив, что итоговое решение примут совместно с Роскосмосом.