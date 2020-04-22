У четырех сотрудников "Чукотавиа" подозревают коронавирус

"Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтверждённый диагноз COVID-19. Ещё два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились. Один человек госпитализирован в среднетяжёлом состоянии, находится в специализированной палате с подачей кислорода, подключение к аппарату ИВЛ на данный момент не требуется", - говорится в сообщении.