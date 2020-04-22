Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики

Университет ранее получил в рамках программы стимулирования экономики 8 миллионов долларов.

"Гарвард вернет деньги. Они не должны были их получать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Они должны их вернуть, мне это не нравится, это предназначено для работников", - добавил американский лидер.

Он напомнил, что у Гарварда есть фонды в 40 миллиардов долларов, откуда университет может черпать нужные ему средства.

Частный Гарвардский университет — один из наиболее престижных и богатых в США.