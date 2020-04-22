Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет вернет деньги, полученные в рамках стимулирования экономики.
Университет ранее получил в рамках программы стимулирования экономики 8 миллионов долларов.
"Гарвард вернет деньги. Они не должны были их получать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Они должны их вернуть, мне это не нравится, это предназначено для работников", - добавил американский лидер.
Он напомнил, что у Гарварда есть фонды в 40 миллиардов долларов, откуда университет может черпать нужные ему средства.
Частный Гарвардский университет — один из наиболее престижных и богатых в США.
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