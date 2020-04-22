Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-22T02:55
https://ria.ru/20200422/1570384406.html
Сценарий Тарковского и первую запись Высоцкого выставят на аукцион
https://cdn25.img.ria.ru/images/156383/87/1563838792_0:0:2514:1415_1036x0_80_0_0_acc8243db480db254eaf7fce5f525b85.jpg
РИА Новости

Сценарий Тарковского и первую запись Высоцкого выставят на аукцион

02:55 22.04.2020
500
© РИА Новости / Анатолий ГаранинВладимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Автограф режиссера Андрея Тарковского со сценами из сценария фильмов "Зеркало" и "Солярис", а также первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и автографом барда выставят на онлайн-торги в среду, сообщает аукционный дом "12-й стул".
"Аукцион состоит из двух частей. Среди топ-лотов второй части: автографы Андрея Тарковского и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Зеркало" и "Солярис", первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда, а также редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен", - говорится в сообщении.
Рабочие материалы Тарковского представлены в разделе "Кинематограф XX века", это три сцены из сценария фильма "Зеркало" с режиссерскими правками: финал сцены "Ожидание" и сцены "Мост" и "У дома" (стартовая цена 120 тысяч рублей). Эпизоды были сняты, но в финальный вариант фильма не вошли. Фотография Тарковского и актера Донатаса Баниониса, сделанная в 1971 году на съемках "Соляриса", с монограммой-автографом Тарковского также оценена в 120 тысяч рублей.
На торги выставлена курительная трубка отца режиссера - поэта Арсения Тарковского. С этой трубкой он запечатлен на известном "зеркальном портрете" работы Льва Горнунга (стартовая цена 320 тысяч рублей).
Первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда: "Добра! / 4 XI-1965 г. / Высоцкий" - это шесть гибких пластинок в издательской иллюстрированной обложке. В шестом номере музыкального журнала "Кругозор" был опубликован репортаж со спектакля Театра на Таганке "10 дней, которые потрясли мир", в котором звучит частушка "Песня матроса" в исполнении Высоцкого.
Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме Вертикаль режиссера Станислава Говорухина.
25 января, 10:00Культура
Я изучил все ноты от и до. Каким композитором был Владимир Высоцкий
103001
КультураАндрей ТарковскийВладимир Высоцкий (автор песен)Донатас Банионис
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
Лента новостейМолния