Сценарий Тарковского и первую запись Высоцкого выставят на аукцион

"Аукцион состоит из двух частей. Среди топ-лотов второй части: автографы Андрея Тарковского и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Зеркало" и "Солярис", первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда, а также редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен", - говорится в сообщении.

На торги выставлена курительная трубка отца режиссера - поэта Арсения Тарковского. С этой трубкой он запечатлен на известном "зеркальном портрете" работы Льва Горнунга (стартовая цена 320 тысяч рублей).

Первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда: "Добра! / 4 XI-1965 г. / Высоцкий" - это шесть гибких пластинок в издательской иллюстрированной обложке. В шестом номере музыкального журнала "Кругозор" был опубликован репортаж со спектакля Театра на Таганке "10 дней, которые потрясли мир", в котором звучит частушка "Песня матроса" в исполнении Высоцкого.