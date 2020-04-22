Сценарий Тарковского и первую запись Высоцкого выставят на аукцион

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Автограф режиссера Андрея Тарковского со сценами из сценария фильмов "Зеркало" и "Солярис", а также первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и автографом барда выставят на онлайн-торги в среду, сообщает аукционный дом "12-й стул".
"Аукцион состоит из двух частей. Среди топ-лотов второй части: автографы Андрея Тарковского и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Зеркало" и "Солярис", первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда, а также редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен", - говорится в сообщении.
Рабочие материалы Тарковского представлены в разделе "Кинематограф XX века", это три сцены из сценария фильма "Зеркало" с режиссерскими правками: финал сцены "Ожидание" и сцены "Мост" и "У дома" (стартовая цена 120 тысяч рублей). Эпизоды были сняты, но в финальный вариант фильма не вошли. Фотография Тарковского и актера Донатаса Баниониса, сделанная в 1971 году на съемках "Соляриса", с монограммой-автографом Тарковского также оценена в 120 тысяч рублей.
На торги выставлена курительная трубка отца режиссера - поэта Арсения Тарковского. С этой трубкой он запечатлен на известном "зеркальном портрете" работы Льва Горнунга (стартовая цена 320 тысяч рублей).
Первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда: "Добра! / 4 XI-1965 г. / Высоцкий" - это шесть гибких пластинок в издательской иллюстрированной обложке. В шестом номере музыкального журнала "Кругозор" был опубликован репортаж со спектакля Театра на Таганке "10 дней, которые потрясли мир", в котором звучит частушка "Песня матроса" в исполнении Высоцкого.