Эксперт оценил возможность ужесточения контроля за биолабораториями

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Ни одна страна не согласится на ужесточение международного контроля за своими биологическими лабораториями, даже если это нужно, чтобы избежать повторения вспышек, подобных COVID-19, считает профессор международных и общественных отношений Университета Колумбии Роберт Джервис.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости высказал мнение, что после нынешней пандемии человечеству придется менять международно-правовую базу, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.
"Сомневаюсь, что возможны новые договоры или системы инспекций биологических лабораторий или что они будут очень эффективны", - сказал РИА Новости Джервис.
По его словам, по-настоящему эффективные режимы контроля должны быть настолько жесткими, что ни одна страна не согласится на подобные меры с учетом того, сколько лабораторий это должно затронуть и какой уровень доступа должен быть. Для предотвращения распространения заболеваний нужно укреплять имеющиеся механизмы, считает эксперт.
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"Думаю, здесь есть потребность в более сильных международных институтах и более широком сотрудничестве, но не уверен, что этого следует ожидать. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) известна своей слабостью и не только зависит от конкретных стран, которые предоставляют ей большую часть средств, но и от региональных компонентов, которые даже, кажется, имеют больше влияния", - отметил Джервис РИА Новости.
По его мнению, ВОЗ должна содействовать международному сотрудничеству в вопросе предоставления помощи наиболее нуждающимся странам, а также в сглаживании возможной конкуренции в борьбе за вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.