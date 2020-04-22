Эксперт оценил возможность ужесточения контроля за биолабораториями

"Сомневаюсь, что возможны новые договоры или системы инспекций биологических лабораторий или что они будут очень эффективны", - сказал РИА Новости Джервис.

По его словам, по-настоящему эффективные режимы контроля должны быть настолько жесткими, что ни одна страна не согласится на подобные меры с учетом того, сколько лабораторий это должно затронуть и какой уровень доступа должен быть. Для предотвращения распространения заболеваний нужно укреплять имеющиеся механизмы, считает эксперт.

"Думаю, здесь есть потребность в более сильных международных институтах и более широком сотрудничестве, но не уверен, что этого следует ожидать. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) известна своей слабостью и не только зависит от конкретных стран, которые предоставляют ей большую часть средств, но и от региональных компонентов, которые даже, кажется, имеют больше влияния", - отметил Джервис РИА Новости.