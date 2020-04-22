В США сеть Chipotle выплатит рекордный штраф из-за испорченной еды

"Министерство юстиции объявило сегодня, что Chipotle Mexican Grill Inc. заплатит 25 миллионов долларов США для урегулирования уголовных обвинений, связанных с причастностью компании к вспышкам болезней пищевого происхождения, от которых пострадали более 1100 человек в период с 2015 по 2018 годы… Chipotle согласился выплатить 25 миллионов долларов штрафа, крупнейшего в случаях с обеспечением безопасности продуктов питания", - сообщается в релизе.