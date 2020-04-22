США отказались признавать ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

В понедельник все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать. Согласно тексту, страны ГА ООН отмечают ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом.
В комментарии постпредства США указывается, что "Штаты "по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса". "Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием "Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19", Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося "решающей, ведущей роли" ВОЗ в контексте вспышки COVID-19", - говорится в комментарии.
В нем отмечается, что США признают, что ВОЗ должна играть определенную роль в усилиях по прекращению вспышки пандемии, однако "по-прежнему серьезно обеспокоены отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место в мире как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
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