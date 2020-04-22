США отказались признавать ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

В комментарии постпредства США указывается, что "Штаты "по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса". "Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием "Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19", Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося "решающей, ведущей роли" ВОЗ в контексте вспышки COVID-19", - говорится в комментарии.