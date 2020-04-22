В Казань из Гоа доставили 171 российского туриста

Во вторник в Казань из турецкой Анталии уже были доставлены 122 российских туриста. По информации Галимовой, в числе прибывших 71 житель Татарстана, а также представители других регионов России. Все они уже направлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский".