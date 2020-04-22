В НИИ Склифосовского установили компьютерный томограф

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что в корпусе для пациентов с коронавирусной инфекцией установили новый компьютерный томограф.
"Сегодня у нас случилось счастье. В "ковидном" корпусе заработал свежеустановленный компьютерный томограф", - написал Петриков на своей странице в Facebook.
Он поблагодарил департамент здравоохранения и строителей, которые, по его словам, за две недели сделали невозможное.
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