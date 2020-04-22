Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

"В связи с этим даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл или забить звуковую дорожку", — поясняет Мясоедов.

Он добавляет, что в открытом доступе оказалось много сессий, причем как личных, так и корпоративных.

В последнее время Zoom нередко критикуют за проблемы с безопасностью и хранением данных. В марте компания Motherboard провела исследование, которое показало, что приложение делится информацией пользователей с Facebook, даже тех, у кого нет аккаунта в этой соцсети.