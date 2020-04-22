В Москве продезинфицируют Киевский вокзал

"Двадцать второго апреля с 9.00 специалистами отряда "Лидер" будут выполнены работы по дезинфекции основного здания Киевского вокзала перронов, входных групп, лифтов и эскалаторов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о дезинфекции специалистами центра "Лидер" восьми вокзалов - Савеловского, Рижского, Белорусского, Курского, Казанского, Павелецкого, Ярославского и Ленинградского. Специальными дезинфицирующими растворами в течение недели были обработаны более 100 тысяч квадратных метров внутренних помещений и свыше 150 тысяч квадратных метров прилегающей территории всех восьми транспортных узлов.