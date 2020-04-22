Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
Таким образом, компания стала одной из немногих в США, кто получил прибыль, а не убыток за этот период. Более того, прибыль выросла в разы.
"В Netflix мы прекрасно понимаем, что нам повезло предоставлять услугу, которая еще более значима для людей, сидящих дома, и которую мы можем давать дистанционно с минимальными перебоями в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.
В следующем квартале Netflix тоже ожидает рост прибыли – до более чем 800 миллионов долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.