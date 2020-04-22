Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

"В Netflix мы прекрасно понимаем, что нам повезло предоставлять услугу, которая еще более значима для людей, сидящих дома, и которую мы можем давать дистанционно с минимальными перебоями в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.