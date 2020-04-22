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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T04:17
https://ria.ru/20200422/1570383904.html
Названа дата старта массового тестирования на антитела к COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

Названа дата старта массового тестирования на антитела к COVID-19

01:52 22.04.2020 (обновлено: 04:17 22.04.2020)
62438
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант "Инвитро" держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант Инвитро держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу уже в мае, пишут "Известия".
Утверждается, что многие частные компании не разрабатывают свои тесты, но предлагают оборудование для их масштабного производства.
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21 апреля, 14:00РИА Наука
Создан микрочип для выявления переболевших COVID-19 по антителам
Как пишет газета, созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть из них заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

"Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели", — рассказали в Казанском федеральном университете.

Ученые также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.
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Как отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, для подтверждения того, что изготовленный набор тестов имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. По мнению экспертов, регистрация может длиться от недели до месяца.
В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч пациентов излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Вот будет удивление, когда у 80-90 процентов Россиян найдут антитела)
22 апреля, 05:46
nnikolaev0407
29132002
А вот интересно, допустим у меня есть антитела, я выхожу и гуляю по улице. Ко мне подходят соответствующие лица и спрашивают, почему я гуляю. Достаточно. Им будет бумаги, что у меня есть антитела, чтобы от меня отстали? Или будут твердит про карантин?
22 апреля, 06:41
Я В ТАНКЕ
2891003
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