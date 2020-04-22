Названа дата старта массового тестирования на антитела к COVID-19

Лаборант "Инвитро" держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ на антитела к Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу уже в мае, пишут " Известия ".

Утверждается, что многие частные компании не разрабатывают свои тесты, но предлагают оборудование для их масштабного производства.

Как пишет газета, созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть из них заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре

"Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели", — рассказали в Казанском федеральном университете.

Ученые также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.

Как отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, для подтверждения того, что изготовленный набор тестов имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. По мнению экспертов, регистрация может длиться от недели до месяца.

В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч пациентов излечились.