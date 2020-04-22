Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Как отметил Проценко, его спрашивают "про исходы больных на ИВЛ". По его словам, для точной статистики нужно время.

"Но пока даём то, что есть… 51 пациенту проводили ИВЛ. Из них трех удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию", — написал Проценко.

Утром во вторник главврач информировал, что на лечении в медцентре находятся 568 пациентов, из них 52 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. По информации Проценко на утро понедельника, на ИВЛ находились 28 человек.