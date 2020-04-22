Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
Как отметил Проценко, его спрашивают "про исходы больных на ИВЛ". По его словам, для точной статистики нужно время.
"Но пока даём то, что есть… 51 пациенту проводили ИВЛ. Из них трех удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию", — написал Проценко.
Утром во вторник главврач информировал, что на лечении в медцентре находятся 568 пациентов, из них 52 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. По информации Проценко на утро понедельника, на ИВЛ находились 28 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
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